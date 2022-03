Serie A, le quote della 28ª giornata: Napoli favorito contro il Milan!

Questa sera torna in campo la Serie A, con la lotta scudetto sempre più accesa. Tra tutte spicca lo scontro diretto di domenica sera tra Napoli e Milan, ma ci aspetta un fine settimana ricco di possibili sorprese secondo le quote di StarCasinò. Si inizia questa sera con l’anticipo al Meazza tra Inter e Salernitana: i nerazzurri non trovano il gol da oltre 400 minuti giocati e la voglia di rivalsa è tanta, mentre i campani sognano una salvezza che avrebbe del clamoroso. Il successo casalingo dei Campioni d’Italia è il risultato più scontato, con quota fissata a 1,16, mentre è molto difficile che i granata riescano a portare via da Milano qualche punto, con il pareggio dato a 7,00 e la vittoria esterna a 17,00.

Il turno di Serie A continua domani alle 15:00 con Udinese-Sampdoria, partita che preannuncia grande spettacolo in campo: nei precedenti 81 incontri tra le due formazioni sono stati realizzati ben 258 gol in totale (oltre 3 gol di media a partita). La vittoria dei friulani è data a 1,90, il pareggio a 3,60 e la vittoria dei blucerchiati a 4,33. Domani alle 18 andrà in scena la sfida più equilibrata, sulla carta, della 28° giornata: all’Olimpico si sfideranno Roma e Atalanta, con gli uomini di Mourinho che vogliono continuare la striscia positiva delle ultime 6 partite di campionato e sono ad un risultato utile dal record nella competizione. Ma la Dea ha mantenuto un trend positivo negli ultimi incontri con la Roma: non resta a secco di reti in questa sfida da agosto 2017 (sconfitta per 0-1), da allora 18 centri in 8 incontri. La vittoria dei giallorossi è data a 2,55, il pareggio a 3,60 mentre il successo degli uomini di Gasperini a 2,70. Conclude gli anticipi del sabato la sfida tra Cagliari e Lazio: i biancocelesti sono imbattuti da ben 15 incontri di Serie A contro i sardi (12 vittorie e 3 pareggi). Ma occhio alle sorprese, visto che i sardi sono una delle squadre più in forma nel 2022: hanno perso solo una partita e hanno conquistato ben 15 punti nel nuovo anno, meglio di loro hanno fatto solo Napoli (18), Juventus (16) e Hellas (16). La vittoria del Cagliari è data a 3,60, il pareggio a 3,50, mentre la vittoria esterna degli uomini di Sarri a 2,10.

La 28° giornata continua con il lunch match di domenica tra Genoa ed Empoli, sfida tra le uniche due squadre di Serie A che non hanno ancora trovato la vittoria nel 2022: nel nuovo anno solare si registrano 6 pareggi per i liguri e 4 per i toscani (nessuno ha totalizzato meno punti). Il successo del Grifone è quotato 2,50, quello dell’Empoli a 2,85 e il pareggio sembra l’opzione meno probabile, con la quota a 3,50. Alle 15:00 si sfideranno Bologna e Torino: le ultime 4 sfide del Dall’Ara tra queste due squadre sono finite tutte in pareggio (tre volte 1-1 e un 2-2). Tuttavia, il pari sembra il risultato meno probabile, con la quota fissata a 3,20. I favoriti sono i granata, con la vittoria esterna data a 2,65, mentre il successo casalingo degli emiliani è quotato a 2,85.

Sempre alle 15:00, al Franchi si sfideranno Fiorentina ed Hellas Verona: i viola hanno conquistato circa il 60% dei punti disponibili nelle sfide casalinghe (25 su 42) mentre i gialloblu sono una delle squadre più in forma del momento. La Fiorentina è la favorita per la vittoria (2,00), mentre è molto difficile sia il pareggio (3,60) che la vittoria dei veneti (3,75). Il blocco delle 15:00 si conclude con Venezia-Sassuolo: un solo precedente tra le due squadre finito 1-1 per i neroverdi. Il bis del Sassuolo è quotato 2,25, la vittoria dei lagunari a 3,30 mentre il pareggio 3,40.

Alle 18:00 la Juventus ospita allo Stadium lo Spezia, sfida dal risultato sulla carta abbastanza scontato: sarà difficile per i liguri, reduci da tre sconfitte consecutive, portare a casa punti dalla trasferta piemontese, con la vittoria data a 13,00 e il pareggio a 6,00. Si preannuncia un facile successo casalingo della Juventus (1,25) che spera nel passo falso di una delle prime della classe per avvicinarsi alla vetta della classifica. Domenica sera alle 20:45 allo stadio Maradona si sfideranno Napoli e Milan, big match della giornata tra le due capolista a pari punti del massimo campionato italiano. Si preannuncia grande spettacolo e molti gol: nelle ultime cinque sfide tra queste due formazioni in casa dei partenopei in Serie A sono sempre stati segnati almeno 3 gol a partita. Gli uomini di Spalletti sono i favoriti per la vittoria, con il successo casalingo dato a 2,10, mentre è molto difficile sia il pareggio (3,50) che la vittoria esterna dei rossoneri (3,60).

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 4 marzo:

1,16 FC INTERNAZIONALE, 7,00 pareggio, 17,00 SALERNITANA

Sabato 5 marzo:

1,90 UDINESE, 3,60 pareggio, 4,33 SAMPDORIA

2,55 AS ROMA, 3,60 pareggio, 2,70 ATALANTA BC

3,60 CAGLIARI, 3,50 pareggio, 2,10 LAZIO



Domenica 6 marzo:

2,50 GENOA, 3,50 pareggio, 2,85 EMPOLI

2,85 BOLOGNA, 3,20 pareggio, 2,65 TORINO

2,00 FIORENTINA, 3,60 pareggio, 3,75 HELLAS VERONA FC

3,30 VENEZIA, 3,40 pareggio, 2,25 SASSUOLO

1,25 JUVENTUS, 6,00 pareggio, 13,00 SPEZIA

2,10 NAPOLI, 3,50 pareggio, 3,60 AC MILAN