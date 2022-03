Napoli-Milan è anche Spalletti contro Pioli: il dato è impressionante

Napoli–Milan potrebbe essere la sfida che deciderà le sorti (o gran parte) della Serie A. Gli azzurri di Spalletti arrivano alla gara dopo la grande vittoria dell’Olimpico contro la Lazio e vogliono confermare il primato in classifica, aspettando l’Inter. Il Milan di Pioli, invece, intende tornare alla vittoria dopo qualche settimana molto complessa.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Napoli-Milan, Spalletti contro Pioli: il dato

Napoli–Milan è anche Spalletti contro Pioli. Entrambi non hanno mai vinto uno Scudetto in Serie A e quest’anno potrebbero sfatare questo tabù. Ma c’è un dato clamoroso che li riguarda: Pioli non è mai riuscito a vincere contro Spalletti.

Il bilancio complessivo parla di 11 confronti, 9 di Serie A e 2 di Coppa Italia, e il tecnico toscano si è imposto in ben 8 occasioni, a fronte di 3 pareggi.