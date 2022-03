Mertens sogna un contratto a vita: la decisione di De Laurentiis

Tra i vari calciatori in scadenza contrattuale, spicca sicuramente la figura di Dries Mertens. Il capocannoniere all-time della storia del Napoli vedrà il suo accordo scadere il prossimo 30 giugno.

Il club azzurro gode di una clausola attraverso cui potrebbe scattare il rinnovo di un altro anno, ma il Napoli molto probabilmente non ne usufruirà a certe condizioni. Da tempo è ormai noto che Aurelio De Laurentiis ha optato per una strategia decisa di contenimento di costi, soprattutto relativi al monte ingaggio.

Per questo motivo il futuro del belga è ancora tutto da scrivere: ci sarà tempo e modo di parlarsi, anche perché le priorità al momento sono altre. A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, che a tal proposito scrive:

“Lui sogna un contratto a vita con il Napoli che De Laurentiis, per ora, non gli ha proposto neppure tagliato rispetto a quello attuale”.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates the victory after the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Una fase di stallo che, però, non agita le acque tra le parti in causa: “Eppure è sempre lì, in prima fila quando va in campo ma anche quando deve dare lui i consigli a Osimhen. (…) Ed è questo un segnale chiave di quello che è il Napoli di Spalletti. Un gruppo con un po’ di precari, sia pure milionari, ma non uno che mostri disagio in campo per la propria situazione contrattuale”.

Francesco Fildi