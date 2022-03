Juventus, Real Madrid e Barcellona sotto accusa: “Mentono più di Putin”

Non si sono ancora totalmente raffreddati gli animi dopo l’incredibile terremoto creato dalla Superlega dello scorso anno. Il progetto, volto a creare una nuova competizione europea chiusa ad inviti in cui l’accesso sarebbe stato garantito ogni anno a 12 club fondatori, svanì nel giro di 24 ore.

Tre club però (Juventus, Real Madrid e Barcellona) non si sono arresi e non hanno abbandonato l’idea di tornare con un nuovo progetto. Negli ultimi giorni, le voci relativamente ad un imminente ritorno si stanno intensificando e cresce, quindi, anche il timore di nuove tensioni come si sono viste nello scorso anno.

Andrea Agnelli

Anche il presidente della Liga Javier Tebas ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della FT Business of Football Summit esprimendo tutta la sua preoccupazione relativamente alla possibilità di un ritorno del progetto Superlega con una frase inequivocabile: “I club della Superlega mentono più di Putin“.

Il presidente ha poi aggiunto: “Mi sento umiliato all’idea di far rivivere la Superlega. Se Andrea Agnelli non spiegherà oggi il nuovo progetto significa che mentirà. Con Barcellona e Real Madrid si è incontrato a casa sua. Ora stanno dicendo che non vogliono posti fissi. Creano un danno enorme”.