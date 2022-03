Rrahmani: “Giocare con Koulibaly è più facile per un motivo”

Una delle più grandi sorprese di questa stagione per il Napoli è senza dubbio Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro ha iniziato il campionato come alternativa a Manolas ma ha impiegato poco tempo a soppiantare il greco per affermarsi come uno dei titolarissimi di Spalletti e costruendo, insieme a Koulibaly, una coppia di difesa di assoluto livello.

Foto: Getty Images- Amir Rrahmani

Rrahmani è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, con una lunga intervista in cui ha svelato anche il suo rapporto con il suo compagno di reparto Koulibaly. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ho sempre aspettato il mio spazio ma allo stesso tempo ci ho sempre creduto. Quello che voglio è continuare a fare sempre del mio meglio“.

“Giocare con Koulibaly è più facile dato che è tra i migliori difensori al mondo. Lui è da tanti anni qua e stare al suo fianco rende tutto più semplice“