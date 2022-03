SSC Napoli, report allenamento: due titolari tornano a disposizione di Spalletti

Si avvicina sempre di più il big match fra Napoli e Milan di domenica. Questa sarà una partita decisiva: le due squadre si trovano in vetta alla classifica a pari punti con un solo punto di vantaggio sull’Inter terza in classifica.

Questa mattina, gli azzurri sono scesi in campo per allenarsi presso l’SSC Napoli Konami Training Center in vista della suddetta partita. Sarà importante capire quali dei giocatori infortunati potranno recuperare.

Anguissa (Getty Images)

Il report dell’allenamento pubblicato sul sito della società segnalano due grandi rientri in casa Napoli: ha svolto infatti allenamento completo con la squadra Anguissa. Il giocatore dovrebbe essere, quindi, quantomeno convocabile per domenica.

Altro importante rientro è quello di Lozano, il quale ha fatto personalizzato in palestra e intera seduta in gruppo.

Riguardo gli altri infortunati, Tuanzebe ha svolto solo lavoro in palestra, terapie e palestra invece per Malcuit.