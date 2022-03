Orsato arbitra Napoli-Milan: è la scelta giusta? La spiegazione

Sta facendo discutere in queste ore la scelta di designare la coppia Orsato-Valeri per l’arbitraggio di Napoli-Milan, con il primo come arbitro in campo e il secondo al Var.

Questa, infatti, è la stessa coppia che arbitrò con i medesimi ruoli il discussissimo Inter-Juventus del 2018, gara che consegnò di fatto lo scudetto alla Juventus in un’annata in cui la lotta per il titolo col Napoli fu serratissima fino all’ultimo. In questa partita, fecero molto discutere alcune scelte arbitrali come, in particolare, il mancato rosso a Pjanic. La scia di polemiche nei giorni successivi fu enorme e tanti parlarono di un campionato falsato a causa di questi errori.

Orsato

Cesari: “Orsato è l’arbitro più bravo d’Italia”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’ex arbitro e attuale commentatore televisivo Graziano Cesari, il quale ha detto la sua su questa discussa designazione. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Orsato e Valeri in Napoli-Milan? È una designazione inevitabile quando si affrontano le prime della classifica, bisogna mandare l’arbitro più bravo d’Italia: nulla da dire al riguardo. Dal 2018 sono passati quattro anni, Orsato ha commesso un errore e ha già pagato per questo. Valeri è uno specialista e ci sarà anche nei prossimi Mondiali. Non possiamo non accontentarci di loro due. Se non vanno bene allora prendiamo Brych, Laoz”.

“Non vedo perché dovrebbero sbagliare proprio Napoli-Milan, sarebbe una gran sfortuna. Serra è giustificato perché è un arbitro giovane: ha pianto e si è scusato con i calciatori. Orsato invece no. Non c’è motivo per tremare per la coppia Orsato-Valeri“.