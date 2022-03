Il Napoli guarda già alla prossima sessione di calciomercato con la consapevolezza di dover cercare almeno un difensore centrale. La sempre più probabile non riconferma di Axel Tuanzebe in estate spinge il club azzurro a sondare diverse piste per il quarto slot dei centrali di difesa.

Già nelle scorse ore è riemerso il nome di Cedric Hountoundji, difensore in forza al Clermont, in Francia. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Il Napoli si era già mosso a gennaio ma non era arrivata la fumata bianca. A giugno invece può essere la volta buona. La valutazione dell’esperto difensore è fissata sui 2 milioni di euro.

Ventotto anni, ha girato più Paesi (ha giocato anche nella Mls e in Bulgaria). È stato tra i protagonisti della storica promozione del Clermont in Ligue 1 ed è tuttora una colonna del club francese.

