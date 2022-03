Il Napoli, dopo i due giorni di break concessi dal tecnico Luciano Spalletti, da domani sarà pronto a prepararsi in vista della sfida contro il Milan in programma per domenica allo stadio Diego Armando Maradona.

La formazione non dovrebbe discostarsi più di tanto da quella vista nella vittoriosa trasferta contro la Lazio. Novità sono previste invece per il centrocampo: Frank Zambo Anguissa, in attesa della Tac di domani, scalpita per un ritorno tra i convocati, anche se appare difficile una titolarità fin da subito.

Chi potrebbe tornare titolare è invece Stanislav Lobotka: lo slovacco si candida a una maglia da titolare accanto a Fabian Ruiz e dovrebbe essere lui, stando a quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Mattino, l’unica novità che Spalletti ha in mente per la sfida Scudetto contro i rossoneri.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Stanislav Lobotka of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Francesco Fildi