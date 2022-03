Lozano: c’è la nuova stima sui tempi di recupero, il Napoli corre ai ripari

Se per Anguissa i tempi di recupero si annunciano brevi, con la speranza di rivederlo almeno dalla panchina contro il Milan, lo stesso non si può dire per Hirving Lozano. Il messicano è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale e, malgrado la scampata operazione chirurgica, si preannuncia un tempo ancora lungo per essere nuovamente a disposizione.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Mattino, spiegando che non bisogna accelerare i tempi e che la situazione richiede cautela.

“Volendo, potrebbe anche fare la sua apparizione con l’Udinese tra tre gare“, scrive il giornale, specificando però che “per avere al meglio il messicano alle prese con un lungo inverno di sofferenze, meglio attendere aprile anche perché la spalla qualche problemino ancora lo dà”.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Hirving Lozano of SSC Napoli during the Coppa Italia match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In ogni caso, il club azzurro ha già messo in pre-allerta la federazione messicana: “Lozano, se non dovesse aver recuperato, non potrà rispondere alla convocazione del Messico che gioca contro Stati Uniti, Honduras ed El Salvador le gare decisive per la qualificazione al Mondiale proprio alla fine di questo mese”.

Francesco Fildi