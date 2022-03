Victor Osimhen è un nome che piace, e non poco, al Manchester United. I rumors ormai si rincorrono da tempo, e una conferma arriva in queste ore dall’Inghilterra. I Red Devils sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l’ex bomber azzurro Edinson Cavani, che si avvia verso la scadenza di contratto prevista per il prossimo 30 giugno.

Diversi sono i nomi che lo United ha nel mirino per sostituire il Matador ed eventualmente anche Cristiano Ronaldo. Non è escluso infatti che anche il portoghese ex Juventus possa dire addio al club di Manchester, situazione che metterebbe ancor più nella condizione di fare almeno un colpo per l’attacco.

FOTO: Getty – Cavani

Il Manchester United interessato a Osimhen: il Napoli fissa il prezzo

E Osimhen, riporta in queste ore Daily Express, è uno di quei nomi corteggiati dal club di Premier League in vista dell’estate, occasione in cui diverse squadre potrebbe farsi avanti per il nigeriano, che resta comunque un punto fermo del progetto azzurro.

De Laurentiis non ha comunque intenzione di cedere l’attaccante, punto fermo della squadra di Spalletti. Soltanto una super offerta farebbe vacillare il club azzurro, una proposta di circa 100 milioni di euro.

Francesco Fildi