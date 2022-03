Nelle scorse ore è emerso un retroscena riguardo il calciomercato del Napoli, pronto a entrare nel vivo dal momento in cui sarà archiviata questa stagione. Gli ultimi rumors parlano di un sondaggio del club azzurro per un giocatore che ha sorpreso più che in positivo in questo campionato: Gianluca Scamacca.

Il bomber del Sassuolo è ormai ambito da diversi top club, uno tra tutti l‘Inter, e la società neroverde è pronta già a battere cassa per il proprio calciatore.

TURIN, ITALY – JANUARY 23: Gleison Bremer of Torino FC competes with Gianluca Scamacca of US Sassuolo during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Sondaggio legato a Osimhen, il motivo

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà fa sapere che il Napoli ha fatto un sondaggio concreto per Scamacca, legato a quelli che possono essere gli eventuali sviluppi intorno a Victor Osimhen. La proposta faraonica potrebbe arrivare dal Manchester United: le voci dei giorni scorsi fanno il paio con quanto aveva dichiarato il fratello diverso tempo fa quando parlò di un corteggiamento dei Red Devils, respinto al mittente.

ROME, ITALY – FEBRUARY 27: Victor Osimhen of SSC Napoli is seen wearing a face guard as he walks out prior to the Serie A match between SS Lazio and SSC Napoli at Stadio Olimpico on February 27, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

L’attaccante nigeriano però è assolutamente al centro del progetto di Spalletti e la sua presenza potrebbe entrare in discussione soltanto se ci fosse un’offerta irresistibile, in tripla cifra, da 100 milioni in su. Ecco perché il Napoli – spiega il giornalista – si è voluto cautelare, informandosi con il Sassuolo e con l’entourage di Scamacca. Ma il diretto interessato ha fatto sapere di voler dare la sua priorità all’Inter.

Francesco Fildi