Napoli, anticipi e posticipi di Serie A: gli orari contro Verona e Udinese

Si promette infuocato questo finale di campionato. La vittoria del Napoli di ieri contro la Lazio ha accesso sempre di più una lotta scudetto ricca di colpi di scena, che non si vedeva così intensa e imprevedibile da molti anni in Italia.

Il Napoli sarà atteso domenica per la partita casalinga contro il Milan valida per la nona giornata di ritorno. Questo rappresenta un fondamentale scontro diretto per la vetta della classifica e l’attesa per questo è alle stelle.

Foto: Getty Images- Abbraccio Napoli

Serie A, anticipi e positicipi Napoli

Dopo il match contro i rossoneri, gli azzurri proseguiranno il loro percorso con le partite contro l’Hellas Verona in trasferta e contro l’Udinese al Maradona prima della sosta per le nazionali di fine marzo.

La Lega Serie A ha comunicato da poco i giorni e gli orari in cui si svolgeranno tutti i match validi per la 29esima e la 30esima di ritorno, fra cui i suddetti: il Napoli scenderà quindi in campo contro il Verona domenica 13 marzo alle ore 15, mentre affronterà l’Udinese nella giornata di sabato 19 marzo alle ore 15.