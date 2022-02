È successo a fine primo tempo: il gesto di Sarri e Koulibaly

Lazio-Napoli è stata una partita particolare non solo per l’importanza di questa per la classifica. Un osservato speciale è stato, infatti, anche un grande ex nella Lazio: Maurizio Sarri.

L’allenatore toscano ha allenato il Napoli per tre stagioni, fra il 2015 e il 2018, instaurando un legame fortissimo con la piazza e sfiorando anche lo scudetto nella sua ultima stagione in terra partenopea, perdendo il campionato nonostante i 91 punti conquistati (record di sempre del club).

Questo fortissimo legame, continuato anche dopo il suo addio, si spezza però quando nel 2019 Sarri sceglie di sedere sulla panchina degli acerrimi rivali della Juventus: scelta non perdonata dalla tifoseria azzurra.

Maurizio Sarri e Kalidou Koulibaly

Il legame con i suoi ex giocatori è però rimasto forte: lo testimonia un’immagine colta in esclusiva dalla nostra redazione al termine del primo tempo, dove l’attuale tecnico della Lazio saluta uno dei leader del suo, ma anche dell’attuale Napoli, cioè Kalidou Koulibaly.