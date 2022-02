Lazio-Napoli, rigore sul tocco di Luiz Felipe? La moviola

Lazio-Napoli è stata una partita ricca di emozioni, chiusasi nel migliore dei modi per gli azzurri grazie al sinistro decisivo di Fabian Ruiz.

La gara, arbitrata da Di Bello, è stata però anche ricca di episodi: dal gol annullato ad Insigne (per un fuorigioco però netto) ad un rigore reclamato dagli azzurri per un fallo di mano di Luiz Felipe, che sfiora il pallone con la mano similmente a come fece Juan Jesus in occasione del rigore concesso al Barcellona nella partita d’andata del playoff di Europa League giocata al Camp Nou.

Lazio-Napoli, manca un rigore: mano di Luiz Felipe

L’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi è intervenuto nel corso di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio, per spiegare i principali episodi di giornata, fra cui quello suddetto con Luiz Felipe protagonista. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Possibile rigore per il Napoli per fallo di mano di Luiz Felipe? “Quello era rigore. Luiz Felipe colpisce con il braccio e respinge in modo scoordinato la palla. Non c’è molto da andare a vedere, quello è rigore netto“.

“Simile a quello di Juan Jesus contro il Barcellona? Questo è ancora più evidente, anzi, a dirla tutta, per me quello di Juan Jesus al Camp Nou non c’era. Il VAR non è intervenuto probabilmente perchè era disattento: dispiace dirlo ma è così”.