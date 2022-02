Mercato Napoli, occhi in casa Sassuolo: Carnevali fissa il prezzo

Il Sassuolo è da sempre una vera e propria miniera d’oro di talenti, in cui spesso le big scavano in cerca di talenti.

Anche quest’anno, i neroverdi si stanno affermando come tali e, fra i loro giocatori più interessanti, spiccano Scamacca, Berardi e Frattessi, che interessano molto al Napoli in chiave calciomercato. I tre sono stati autori fin qui di un’ottima stagione.

Foto: Getty Images- Gianluca Scamacca e Domenico Berardi

Napoli su Scamacca, Berardi e Frattesi: parla Carnevali

Durante la trasmissione La Politica nel Pallone, in onda su GR Parlamento, è intervenuto l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, il quale ha parlato anche del futuro dei gioielli della sua squadra fra cui Scamacca, Frattesi e Berardi. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Futuro Scamacca e Frattesi? “Non abbiamo la necessità di venderli, potremmo anche tenerli. Sono due giocatori di prospettiva, verranno ceduti solo per una proposta adeguata. 65 milioni per tutti e due? Noi non ci accontentiamo, può essere anche bassa come offerta“.

“Scamacca ha tutte le possibilità per migliorarsi ancora di più. Sul mercato ci sono ancora più probabilità che vengano offerte adeguate dall’estero dove spiccano proposte più alte. Per il calcio italiano è difficile, io spero che resti nel nostro campionato. Abbiamo parlato solo con l’Inter in Italia, ma sicuramente ci contatterà anche qualche altra squadra. Non ci sono state offerte concrete però per ora, sono tutti alla finestra per vedere cosa succede”.

Berardi? “Con lui c’è un legame speciale perché è cresciuto nel Sassuolo: è un campione ed è maturato tantissimo. Oggi è uno dei migliori giocatori italiani, se non il migliore. È chiaro che possa esserci l’ambizione di voler andare in un grande club, se arriverà una richiesta importante faremo un ragionamento con lui. Non è andato alla Fiorentina perché la loro proposta non era congrua con il valore del giocatore”