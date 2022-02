Spalletti sicuro: “La Lazio ha avuto grandi miglioramenti, mi aspetto una cosa”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio di Lazio-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Tutti abbiamo la sensazione che sarà una gara determinante, mi aspetto il massimo dai miei calciatori!“

“Negli ultimi due giorni diventa difficile andare a cogliere delle sensazioni così all’ultimo momento. Il modo di ragionare dei miei ragazzi, la serietà del loro comportamento è lo stesso da quando abbiamo cominciato”.

FOTO: Imago – Spalletti Napoli

“Politano è un calciatore che può dare molto come soluzioni offensive alla squadra. Le intenzioni sono quelle di vincere questa partita, Politano è un calciatore forte. Ha avuto un problema fisico, ecco perché è partito dalla panchina contro il Barcellona. Lui è uno dei tanti titolari, l’abbiamo utilizzato spesso quando stava bene”.

“Mi aspetto una Lazio che fa un buon calcio come tutte le squadre che ha allenato Sarri. Ha fatto dei miglioramenti dal girone d’andata. Sia per la Lazio che per il Napoli questa gara vale tantissimo”.