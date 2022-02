Spalletti in conferenza: “La squadra tiene all’affetto dei tifosi, ci vuole cazzimma”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Nel primo tempo avevamo le intenzioni giuste e volevamo giocare la partita. Abbiamo sbagliato troppe palle facili all’inizio e contro una squadra come la Lazio trovi difficoltà. Quando recuperano palla in pressing, poi verticalizzano e te li trovi tutti in corsa con gli spazi dietro la difesa. Con il passare della partita c’è stato equilibrio, nel secondo tempo abbiamo messo in campo più velocità e qualità”.

“I miei calciatori devono essere lasciati tranquilli: loro ci tengono alla squadra, all’affetto dei tifosi. Ci parlo spesso con i ragazzi, hanno un’anima d’oro”.

“Mi è piaciuta la reazione all’eurogol di Pedro, che magari avrebbe potuto togliere forza. I ragazzi sono stati bravi a cogliere l’occasione di stasera. Abbiamo giocato una partita superiore rispetto a quella di Cagliari, al di là di qualche piedino molle nella ricerca del passaggio. Questa squadra vuole cercare sempre la vittoria“.

“La squadra ha qualità, può giocare un bellissimo calcio ma deve metterci anche cazzimma. Nel primo tempo dovevamo dare di più, invece siamo stati sotto livello. Siamo arrivati a gestire questa partita dopo una serie di situazioni che hanno generato una condizione di fatica. Gestire la fatica è sinonimo di maturità, di carattere. Le intenzioni sono sempre state quelle di rimanere attaccati, poi si può migliorare sul campo. Gli infortuni e la Coppa d’Africa hanno influito molto, spero che queste situazioni finiranno”.