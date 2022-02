Spalletti scatenato: “Tutti rompono i coglioni, ma questa squadra ha un gran carattere”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Lazio-Napoli, gara valida per la 27ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Nel secondo tempo la squadra ha meritato, la partita si era messa in discussione con quel gol di Pedro. Prima del gol c’erano state anche delle situazioni pericolose con Osimhen e Insigne per noi. Per quello che è stato il secondo tempo la squadra ha meritato. Mi piace sottolineare che tutti rompono i coglioni dicendo che questa squadra non ha carattere, ora voglio vedere cosa dicono”.

“Questa squadra è stata sempre lì, il pareggio a Cagliari ci può stare contro una squadra che gioca un bellissimo calcio. La sconfitta col Barcellona è stata colpa mia, poi loro giocano un grande calcio. C’è una brutta atmosfera intorno a questa squadra. Stasera i calciatori hanno avuto carattere, non son stati molli come molti dicono. Si tratta di una squadra che ha autostima, personalità, nel secondo tempo lo abbiamo dimostrato. La Lazio è una squadra tosta, palleggia bene, è migliorata rispetto alla prima metà di stagione: non era facile”.

FOTO: Imago – Napoli Spalletti

“Nel primo tempo abbiamo perso dei palloni un po’ banali, ma è la nostra leggerezza che è la nostra natura. Questa squadra lotta per la parte alta di classifica, abbiamo sempre giocato un buon calcio. Quelli che abbiamo intorno non devono tirare la squadra in qualcosa che non le appartiene solo perché hanno paura”.

“La Lazio è forte, quando abbiamo avuto il piedino morbido loro ne hanno approfittato. Poi siamo andati a recuperare la partita in situazioni cariche di difficoltà, loro giocano bene e con intensità. Abbiamo cominciato a girare bene la palla nel secondo tempo e anche loro hanno avuto le loro difficoltà, allora la storia cambia”.

“Il carattere di questa squadra è quello che non accetta un pareggio in casa della Lazio, che sta giocando un buonissimo calcio. Vedere la squadra nella metà campo avversaria dopo il pareggio con quell’intensità è fantastico. Non penso sia sgradevole dover dire che questa vittoria è meritata”.

“Vincere a Napoli è difficile? La nostra è una grande squadra. Se non lo vinci e hai fallito, è una storia che piace raccontare a quelli che vogliono fare i campioni o i falliti. C’è anche la via di mezzo; questa squadra sta facendo il suo lavoro nella maniera corretta. Intanto siamo davanti ad altre squadre che sono al pari nostro, che sono attrezzate. Abbiamo avuto calciatori in Coppa d’Africa, molti infortunati, abbiamo fatto fatica: se hai i ricambi è un conto, se devi ritornare invece sempre sugli stessi ne è un altro, diventa difficile”.