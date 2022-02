Lazio-Napoli, Zielinski e Demme guidano il pre partita del centrocampo

C’è curiosità riguardo all’atteggiamento mostrato dai giocatori dagli azzurri durante il riscaldamento prima dell’inizio di Lazio-Napoli. Questa partita infatti si presta ad essere un’altra grande occasione in ottica scudetto, visti i pareggi di Inter e Milan, ancora una volta incapaci di cogliere i tre punti.

Anche il Napoli però non è in un buon periodo dopo il pareggio di Cagliari e la brutta sconfitta contro il Barcellona di giovedì. Ci vorrà, quindi, un atteggiamento diverso per cambiare marcia e puntare in alto.

Zielinski

I primi segnali colti nel riscaldamento mostrano però grande concentrazione e tanta voglia. Dazn ha riportato alcuni dettagli della preparazione che mostrano questo atteggiamento.

Zielinski ha dimostrato che sa inserirsi e sa calciare da fuori: ha tirato da fermo due tiri entrambi sotto l’incrocio.

Centrocampisti protagonisti anche di fitte conversazioni tra loro: Demme, in particolare, si sta facendo sentire e sta parlando tanto. I centrocampisti si stanno quindi anche studiando negli ultimi momenti del riscaldamento