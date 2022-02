Lazio-Napoli, spunta il retroscena sul riscaldamento di Insigne

Lazio e Napoli si stanno riscaldando in attesa del calcio d’inizio allo Stadio Olimpico. Questo match è importantissimo per gli azzurri, che vogliono sfruttare questa seconda occasione che hanno per porsi in vetta alla classifica dopo quella sprecata di Cagliari.

Osservato speciale di questi primi minuti in campo è senza dubbio Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli, infatti, è uscito fra i fischi del pubblico nella partita di giovedì contro il Barcellona e il suo trasferimento al Toronto a fine stagione sta facendo ancora discutere.

Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne

Insigne quando è sceso in campo è però subito andato a salutare i tifosi azzurri arrivati all’Olimpico, a dimostrazione che i fischi di giovedì sera sono già alle spalle.

Dopo, ha preso la palla e ha guardato la porta: segno che vuole davvero che questa sia la sua serata. Si è poi esercitato con Mario Rui, fraseggiando nella media e nella lunga distanza. Tanta concentrazione ma anche tanto freddo: Insigne si è infatti dimenticato i guanti così si è alzato le maniche per coprirsi.