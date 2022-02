Lazio-Napoli, arriva il commento di De Laurentiis

Finisce con una fondamentale vittoria per il Napoli la gara contro la Lazio, con il risultato di 2-1.

Il match è stato a dir poco rocambolesco. Nel primo tempo, gli azzurri hanno fatto molta fatica e la Lazio, forse, avrebbe meritato di chiudere in vantaggio una frazione di gara chiusasi, invece, senza reti.

Nel secondo tempo, il Napoli è cresciuto ma si è visto annullare il vantaggio acquisito con la rete di Insigne per colpa del gol di Pedro a pochi minuti dal termine. I ragazzi di Spalletti però non hanno mollato e sono riusciti a vincere lo stesso grazie ad un perfetto sinistro di Fabian Ruiz realizzato all’ultimo istante.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

La gioia per questa vittoria ha coinvolto anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si è congratulato con la squadra sui social al termine del match.

Il presidente si è detto emozionato per la vittoria ottenuta e si è detto anche contento per la capacità dei ragazzi di Spalletti di non mollare mai. Ha incitato poi la squadra a continuare così.

Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 27, 2022