Primavera: rinviata Pescara-Napoli, il motivo

Il match tra Pescara e Napoli del campionato Primavera è stata rinviata a causa delle condizioni avverse meteorologiche al ‘Delfino Training Center‘. E’ di questi minuti la decisione ufficiale, dopo che le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

In campo con l’arbitro c’erano i due capitani, Kuqi e Costanzo. Hanno constatato che il pallone non rimbalzasse in nessuna zona del campo.

Alla fine la scelta dell’arbitro Baratta è stata quella di rinviare la sfida che originariamente era programmata alle ore 11:00. Nelle prossime ore, a tempo debito, sarà stabilita la data per il recupero.

Francesco Fildi