Lorenzo Insigne in occasione dell’ultima sfida contro il Barcellona è stato fischiato da una porzione del Maradona mentre usciva dal campo. Non è la prima volta che il capitano del Napoli è preso di mira dai supporters azzurri che, secondo la chiave di lettura di Spalletti nel post partita, sono in qualche modo risentiti dal suo addio a fine stagione.

Allo stadio giovedì sera era presente anche il CT della Nazionale Roberto Mancini, che non ha mancato occasione per rincuorarlo e ribadirgli la fiducia in vista dei playoff mondiali

“Uscendo dal campo – rivela Il Mattino -, Lorenzo Insigne ha buttato l’occhio proprio verso la tribuna autorità dove era seduto il ct. Perché non è un mistero che il rapporto tra il napoletano e Mancio sia fortissimo. La stima da parte del ct nei confronti dell’attaccante del Napoli è enorme, come dimostrato dall’investitura arrivata subito dopo la sua nomina alla guida della Nazionale, tramite la maglia numero 10 consegnata sulle spalle di Insigne”.

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne (L) celebrates after scoring a penalty kick during the UEFA Europa League knockout round play-off second leg football match between SSC Napoli and FC Barcelona at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on February 24, 2022. (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Un’occasione che, spiega il quotidiano, che è servita anche per ribadire la fiducia riposta nei confronti del capitano azzurro, sul quale Mancini punta in maniera indubbia in vista del Qatar. Playoff permettendo, ovviamente.

Francesco Fildi