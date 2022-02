“Non hanno visto niente”, graziata la Juventus: l’Empoli chiede due rigori! (FOTO)

Grande rammarico per l’Empoli che nell’anticipo del sabato pomeriggio di Serie A ha perso per 2-3 contro la Juventus. I bianconeri sorridono grazie alla doppietta di Vlahovic, ma possono anche ringraziare l’arbitraggio.

Almeno è questo il parere di Maurizio Pistocchi che – su Twitter – pubblica le immagini di due episodi molto dubbi che avrebbero potuto far concedere altrettanti calci di rigore all’Empoli.

De Ligt La Mantia

Il primo è un contatto tra Rabiot e Zurkowski accaduto nel primo tempo, il secondo nel finale del secondo tempo per un presunto fallo di De Ligt su La Mantia. “Ma né Maresca né l’addetto al Var #Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente“, questo il polemico messaggio di Pistocchi.

ECCO IL TWEET:

Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due :

19’1^T Rabiot su Zurkowski

29’2^T DeLigt su Lamantia

Ma nè Maresca , nè l’addetto al Var #Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente 👀 pic.twitter.com/crdYlrn8yn — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 26, 2022