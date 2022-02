“Sembra che il Napoli non sappia stare a certi livelli”, la critica agli azzurri

Finisce qui il percorso del Napoli in Europa League, dopo la sconfitta per 4-2 contro il Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita ha mostrato tutte le debolezze degli azzurri, che si sono sciolti come un ghiacciolo al sole dinanzi al possesso palla dei catalani.

Il giornalista Dario Sarnataro si è espresso sui social in modo molto duro, criticando in particolare la fragilità mentale mostrata dagli azzurri in questa sfida. Il suo tweet si apre con un’affermazione emblematica, cioè che “si salva solo lo stadio pieno” e contiene poi un lungo attacco alla squadra e alla società.

Foto: Getty Images- Spalletti e Demme

Sarnataro durissimo contro il Napoli

Di seguito il contenuto di quest’ultimo:

“Il Napoli esce dall’Europa League contro un Barcellona nettamente superiore ma esce soprattutto con le ossa rotte dal punto di vista della mentalità e del carattere. A livello internazionale questo Napoli sta facendo pericolosi passi indietro. I primi due gol subiti sono stati due regali e hanno fatto emergere limiti recenti solo messi in un angolo (o sotto il tappeto) dall’inizio sprint della stagione: fragilità mentale, arrendevolezza e tendenza a disunirsi alle prime difficoltà“.

“Sia chiaro, il Barcellona ha dato una lezione di calcio al Napoli e Xavi a Spalletti ed è arrivato a questo appuntamento chiaramente più in forma rispetto al Napoli (penalizzato peraltro dalle assenze in mediana di Anguissa e Lobotka). Applausi dunque ai catalani, che avrebbero comunque eliminato gli azzurri, ma deludono del Napoli la scarsissima aggressività iniziale, l’approccio molle, la inesistente se non nulla cattiveria agonistica e gli errori continui in uscita a inizio gara. A certi livelli sembra che questo Napoli non ci sa stare“.

“Ma si può e si deve crescere con interventi mirati. Però sarebbe sbagliato lasciarsi andare al disfattismo sull’onda emotiva della delusione: club e staff tecnico utilizzino questo ko per capire dove e come crescere. Ora al Napoli resta solo il campionato e 12 gare da giocare: la squadra per la SerieA è molto forte e deve (e non solo può) centrare senza troppa sofferenza i primi tre posti“.