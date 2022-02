Europa League, il sorteggio degli ottavi: Barcellona fortunato

Termina il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League, tenutosi quest’oggi a Nyon. Sono 16 le squadre rimaste in corsa per alzare il trofeo a fine stagione.

L’Atalanta ha pescato i tedeschi del Bayer Leverkusen, che in Germania è terzo in classifica. Più fortunato il Barcellona, che dopo aver eliminato il Napoli, affronterà i turchi del Galatasaray (che vivono un momento difficile in campionato). Di seguito il quadro completo degli accoppiamenti:

FOTO: Imago – Napoli Barcellona Europa League

EUROPA LEAGUE, GLI OTTAVI DI FINALE

Rangers (SCO) – Stella Rossa (SER)

Braga (POR) – Monaco (FRA)

Porto (POR) – Lione (FRA)

Atalanta (ITA) – Bayer Leverkusen (GER)

Siviglia (SPA) – West Ham (ING)

Barcellona (SPA) – Galatasaray (TUR)

Lipsia (GER) – Spartak Mosca (RUS)

Betis Siviglia (SPA) – Eintracht Francoforte (GER)

Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 10 marzo 2022, mentre le gare di ritorno sono in programma una settimana dopo, giovedì 17 marzo 2022. Le otto vincitrici degli ottavi si qualificano ai quarti di finale.