Zinchenko contro Putin: “Spero muoia”. Instagram censura la storia

Destano grande preoccupazione nel mondo le notizie che arrivano dall’Ucraina, che narrano degli attacchi militari partiti dalla Russia nella notte in direzione del paese ucraino. Notizie che lasciano sgomento e incertezza relativamente al futuro di un mondo ancora dilaniato dalla pandemia.

Diversi i calciatori che hanno voluto dire la loro sui social relativamente a questa complessa situazione. Fra questi, spicca il commento del terzino ucraino del Manchester City Oleksandr Zinchenko, che non ha usato giri di parole per esprimere la sua rabbia.

Zinchenko

Zinchenko si è espresso in maniera molto dura in una storia su Instagram dove ha attaccato il leader russo Putin con una frase che non lascia spazio ad interpretazioni: “Spero che tu muoia della morte più dolorosa e sofferente“.

Il contenuto è stato però censurato dalla piattaforma per il suo contenuto offensivo, come affermato successivamente dal calciatore stesso.