Xavi critica la statua di Maradona: i tifosi polemizzano sui social

La conferenza stampa di Xavi ha fatto molto discutere. Non è solo il paragone fra Messi e Maradona, però, ad essere oggetto di discussione.

Entrando nello stadio Diego Armando Maradona per la conferenza, infatti, l’allenatore del Barcellona si è soffermato nell’osservare la statua del Pibe de Oro situata all’interno dell’impianto napoletano.

Statua Maradona

Xavi però non ha gradito un dettaglio: ha infatti criticato il posizionamento del pallone nella statua sul destro del fuoriclasse argentino invece del sinistro, nonostante sia noto che Maradona fosse mancino.

La critica di Xavi però si dimostra non corretta e tanti sono i tifosi che lo hanno fatto notare sui social: infatti, la statua prende come spunto un’immagine in cui Maradona si sposta il pallone con il ginocchio destro durante la finale dei mondiali del 1986 fra Argentina e Germania.

Ciò ha provocato lo scherno dei tifosi napoletani nei confronti dell’allenatore blaugrana, tanto che un tifoso ha commentato: “Questo Xavi non ne azzecca una“