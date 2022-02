La riflessione: “Napoli preso a pallonate, il livello della Serie A è basso”

Finisce 4-2 per il Barcellona il playoff di Europa League giocato allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli quindi abbandona appena dopo la fase ai gironi il suo percorso in Europa League

La partita è stata senza storia e la differenza vista in campo fra le due squadre è stata abbastanza netta.

Foto: Getty Images- Barcellona

Il commento del giornalista Gianluca Monti guarda la sconfitta sotto un ulteriore punto di vista. Monti, infatti, dopo aver parlato di una lezione di calcio ai danni degli azzurri, ha osservato lo scarso livello del nostro campionato, certificato dagli scarsi risultati europei conseguiti dalle squadre italiane.

Il giornalista afferma infatti: “Lezione di calcio al Maradona– il Napoli è secondo in classifica ed il Barça lo ha preso a pallonate: il livello della nostra Serie A è molto basso (Lazio imbarazzante contro il Porto e in generale, Juve in difficoltà, Inter quasi fuori, Milan già fuori). Testa al campionato“.

