“È successo nel mese sbagliato”, la strana opinione su Napoli-Barcellona

Tante sono le riflessioni al termine della partita fra Napoli e Barcellona, in cui i blaugrana hanno prevalso per 4-2.

Gli azzurri infatti hanno giocato una partita molto negativa e la differenza vista in campo fra le due squadre è stata molto netta.

Foto: Getty Images- Barcellona

Nel corso del post partita in onda su Sky, l’opinionista Matteo Marani ha detto la sua su quanto si è visto in campo allo Stadio Diego Armando Maradona, sostenendo che ad aver inciso sul risultato è anche il momento in cui gli azzurri hanno affrontato i catalani. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Non c’è stata partita. Già nel secondo tempo della partita d’andata avevamo visto un Barcellona nettamente superiore. Probabilmente Il Napoli ha preso il Barcellona nel mese sbagliato, se lo avesse preso prima sarebbe stato meglio. Invece lo ha preso in un mese in cui è in grande crescita: anche nella partita di Valencia ho visto un Barcellona di nuovo forte e convincente, più vicino a quello a cui eravamo abituati. Stasera poi hanno fatto ricordare di nuovo chi sono“.

“Questo può far allargare anche un ragionamento sul livello del nostro calcio ma bisogna dire anche che la classifica che vede il Barcellona quarto non è veritiera. Però il Napoli è una delle locomotive del nostro calcio e stasera la differenza vista colpisce“.