Deciso l’arbitro di Lazio-Napoli, gara affidata a Di Bello!

Dopo il playoff di Europa League contro il Barcellona di stasera, il Napoli tornerà in campo per il campionato domenica all’Olimpico.

I ragazzi di Spalletti dovranno affrontare la Lazio dell’ex tecnico Sarri, reduce da un buon periodo di forma e anch’essa impegnata oggi in Europa League per la sfida di ritorno contro il Porto, dopo la sconfitta per 2-1 subita all’andata.

Marco Di Bello, Arbitro

È stata ufficializzata oggi la sestina arbitrale del match tra Lazio e Napoli, sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida dell’Olimpico, mentre al Var ci sarà Massa.