Guerra in Ucraina, arriva la decisione della UEFA: succederà domani

Il mondo è sotto shock per quanto succedendo in Ucraina: la Russia ha infatti iniziato nella notte un attacco militare nei confronti del paese confinante. Tanti sono i bombardamenti compiuti e si iniziano a registrare già le prime vittime.

L’Unione Europea ha già annunciato che nei confronti della Russia ci saranno sanzioni durissime. In questo contesto, un ruolo può essere svolto anche dalla UEFA che, infatti, sembra aver preso una decisione in linea con gli organi governativi europei.

Ceferin

UEFA, deciso il cambio di sede per la finale di Champions

Secondo quanto afferma Associated Press, sembra infatti che la UEFA abbia già deciso per il cambio di sede per la finale di Champions League, che avrebbe dovuto disputarsi proprio in Russia, a San Pietroburgo.

Si discuterà di questa possibilità nella riunione di domani del Comitato esecutivo della Uefa per discutere di questa crisi geopolitica ma sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la decisione sarà quella di non far giocare la finale di Champions in Russia.

L’idea era stata lanciata nei giorni scorsi dai media britannici, proponendo Londra come nuova sede della finale ma la Uefa aveva inizialmente smentito questa possibilità. Le notizie di stamattina relativamente agli attacchi russi hanno però convinto la UEFA a cambiare opinione.

Oggetto della riunione di domani sarà anche il playoff per l’accesso ai mondiali in Qatar fra Russia e Polonia, che dovrebbe giocarsi il 24 marzo a Mosca: anche questo sembra essere a rischio.