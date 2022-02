Bergomi: “Il Barcellona avrà un vantaggio contro il Napoli”

Cresce l’attesa per il match di Europa League tra Napoli e Barcellona. L’ex difensore Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport 24 analizzando un aspetto che potrebbe fare la differenza nel corso della gara. Ecco quanto evidenziato:

“Ho visto la partita contro il Valencia fatta dal Barcellona e devo dire che ora hanno davvero iniziato a spingere la palla in porta. Attaccano in maniera insistita e ricordano proprio il Barcellona degli altri anni. Va detto che il Valencia non è il Napoli, non hanno la stessa organizzazione difensiva che ha saputo dare Spalletti alla squadra azzurra. Infatti in campionato hanno difeso con la linea arretrata molto alta lasciando la profondità agli uomini di Xavi, non credo il Napoli faccia lo stesso.

FOTO: Getty – Barcellona

Proprio avere una grande profondità di scelte in attacco credo possa rappresentare un vantaggio per il Barça, soprattutto se la gara dovesse andare oltre i 90′. Questo perché al Napoli al momento manca questa abbondanza di scelte davanti”.