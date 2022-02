Grande entusiasmo a Napoli, fiumi di tifosi all’esterno dell’hotel del Barcellona: c’è anche uno speciale fan di Piqué

Cresce l’entusiasmo in vista del match di Europa League tra Napoli e Barcellona. I catalani sono stati accolti in maniera fantastica dai tifosi partenopei, che si sono al momento radunati all’esterno dell’hotel Vesuvio – la struttura sul lungomare che ospita la squadra di Xavi – a caccia di selfie e autografi.

Tifosi sul lungomare Napoli-Barcellona

Un vero e proprio fiume di supporters e curiosi sta affollando il lungomare (GUARDA QUI LE FOTO), ma non ci sono soltanto tifosi del Napoli, bensì anche quelli del Barça. In particolare ha attirato l’attenzione uno special fan dei catalani che si è presentato con un cartellone per Gerard Piqué: “Gerard, sei il mio idolo. Ho un tatuaggio con la tua faccia. Tre viva Barça e tre viva Catalogna“.

Tifoso Piqué

Dai nostri inviati: Matteo D’Angelo e Danilo De Falco