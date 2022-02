Buone notizie per Spalletti, partecipano all’allenamento: recuperati due giocatori

La vigilia di Napoli-Barcellona regala subito una grande notizia a Luciano Spalletti. Nell’allenamento in corso a Castel Volturno, infatti, sono presenti anche alcuni calciatori che possono essere considerati recuperati e arruolabili per la gara di Europa League.

In particolare parliamo di Lorenzo Insigne e Matteo Politano, entrambi presenti alla sessione mattutina. Allenamento in gruppo anche per Di Lorenzo, Osimhen e Fabian Ruiz. Di fatti questi calciatori sono tutti da considerare a disposizione per il match contro il Barcellona.