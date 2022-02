Ufficiale, lesione muscolare per Malcuit: svelati i tempi di recupero

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani alle ore 21 allo Stadio Maradona.

Il gruppo si è allenato sul campo 2. Dopo una prima fase di torello la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e situazioni tattiche. Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo.

FOTO: SSC Napoli – Spalletti

Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano e Lobotka lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto personalizzato in palestra.

Kevin Malcuit si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha iniziato da ieri l’iter riabilitativo: come confermato dallo stesso Spalletti in conferenza stampa, il terzino francese resterà ai box per almeno 2-3 settimane.

