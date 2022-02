Nessuna big vince in campionato: la spiegazione di Spalletti

Finisce 1-1 la partita fra Cagliari e Napoli. Questo pareggio arriva al termine di una giornata di Serie A davvero strana, ricca di risultati a sorpresa.

Infatti, c’è un dato davvero curioso: nessuna delle prime 6 squadre del campionato è riuscita a portare i 3 punti a casa. Questo dato fa riflettere e diventa lecito chiedersi se ci sia stato un fattore in comune a determinare questi sorprendenti risultati.

Spalletti (Napoli)

Al termine del match, nel corso del post partita in onda su Dazn, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto proprio alla domanda relativa a quale sia il segnale al campionato derivante da questi scivoloni delle big.

Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Secondo me ora nelle ultime partite sarà complicato andare a giocare su questi campi in cui si lotta per non retrocedere. A dicembre sono state sistemate diverse squadre, i dirigenti sanno come fare. Capozucca è uno di quelli che sa come fare, Walter Sabatini uguale. Hanno messo calciatori dentro a completare la squadra e a dare motivazioni nuove”.