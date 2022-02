“Punto d’oro per il Napoli”, il commento a sorpresa dopo il pareggio con il Cagliari

Termina 1-1 la partita fra Cagliari e Napoli. Gli azzurri sprecano dunque l’occasione creata dalle frenate di Milan e Inter per agganciare la vetta della classifica.

I rimpianti sono però relativi se consideriamo la prestazione molto deludente offerta dagli azzurri e che il Cagliari, molto probabilmente, avrebbe meritato la vittoria per la grande quantità di palle gol che ha avuto.

Varriale

Proprio a causa della grande prestazione del Cagliari, il giornalista Enrico Varriale, con un post sui social, ha valutato positivamente il punto conquistato dal Napoli: “Punto d’oro per il Napoli che soffre un ottimo Cagliari. I sardi in vantaggio su una papera di Ospina, bravo poi con 2 grandi parate, falliscono il colpo del KO e vengono raggiunti da un gol di Osimhen, il vero valore aggiunto per Spalletti, al di là delle assenze”.

Punto d'oro per @sscnapoli che soffre un ottimo @CagliariCalcio.I sardi in vantaggio su una papera di #Ospina,bravo poi con 2 grandi parate,falliscono il colpo del KO e vengono raggiunti da un gol di @victorosimhen9 il vero valore aggiunto per #Spalletti, al di là delle assenze. — enrico varriale (@realvarriale) February 21, 2022