Il Napoli continua a perdere pezzi: altro infortunio muscolare al termine della gara con il Cagliari

Il pareggio ottenuto contro il Cagliari e l’occasione persa di agganciare la vetta della classifica non sono le uniche brutte notizie per il Napoli questa sera. I partenopei, infatti, continuano a perdere calciatore per problemi muscolari.

Anche Malcuit infortunato: problema muscolare

Nei minuti finali del match, infatti, Kevin Malcuit è stato sostituito per un risentimento al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma è facile prevedere che non sarà disponibile per la gara contro il Barcellona di giovedì.

Malcuit Napoli

Di Lorenzo sta bene: le ultime

Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo.