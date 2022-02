“Buon punto, ma una decisione non ha premiato”, la critica a Spalletti

Va in archivio il match fra Cagliari e Napoli, con il risultato di 1-1.

Un pareggio che divide: da un lato questo è senza dubbio un’occasione sprecata, visti i passi falsi di Inter e Milan, dall’altro non si può non evidenziare che il Cagliari avrebbe meritato la vittoria per quanto fatto vedere in campo.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Calvano critico: “La difesa a 3 non ha premiato Spalletti”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Marcello Calvano ha postato una serie di commenti sulla partita, guardando sia i lati postivi che quelli negativi del punto ottenuto dagli azzurri.

In un primo tweet, Calvano ha considerato positivamente il pari ottenuto, pur con qualcosa da ridire riguardo alle scelte dell’allenatore: “La difesa a 3 non ha premiato Spalletti. Un Napoli sottotono per stanchezza (di chi ha giocato giovedì) e poca lucidità (inaspettata) di molti strappa un pari che è un segnale positivo. Gol e voglia di vincere del n.9 da campione vero. Ora ricaricare le energie”.

In un secondo tweet, invece, il giornalista ha constato un punto in comune nelle prestazioni negative del Napoli di questa stagione: “Forse la gara con l’Atalanta ha tratto un po’ in inganno. Però resta una costante: il 3-5-2 delle avversarie mette in difficoltà il Napoli“.

