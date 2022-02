Napoli all’assalto: Giuntoli prova il colpo a zero dal Liverpool!

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è già attivissimo in vista del mercato estivo. La priorità degli azzurri sarà sicuramente investire in attacco, vista la sicura partenza di Insigne e il sempre più probabile addio di Mertens.

Il ds sta mantenendo gli occhi aperti anche nel mercato degli svincolati, in attesa di possibili occasioni da cogliere a costo zero.

Foto: Getty Images- Sadio Manè e Divock Origi

Calciomercato Napoli, occhi su Origi: è in scadenza a giugno

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli pare aver puntato Divock Origi. L’attaccante belga è in scadenza di contratto con il Liverpool e vuole una nuova esperienza: rappresenta, dunque una grande occasione di mercato.

Già nelle scorse settimane, sono stati avviati i contatti fra gli azzurri e l’entourage del calciatore con lo scopo di mantenersi coperti nel caso in cui in estate arrivi un’offerta faraonica per Osimhen oppure, eventualmente, anche farli giocare insieme.

La richiesta del calciatore supera i 3 milioni di ingaggio e ciò rappresenterebbe un problema vista la politica seguita dal Napoli per il monte ingaggi, che ha già coinvolto le situazioni contrattuali di Insigne e Mertens.

Un’altra squadra di Serie A su di lui

Origi però piace anche all’Atalanta, la quale si era interessata a lui già l’estate scorsa quando l’Inter sembrava davvero vicina all’acquisto di Duvan Zapata.

Per Gasperini, però, può rappresentare ancora un profilo giusto per rinnovare l’attacco la prossima estate: Muriel, pur con buoni rapporti con l’ambiente, voleva giocare di più e non ha dimostrato molto in questa stagione.

Anche qui l’ingaggio può essere un problema ma bisognerà valutare l’impatto del cambio societario sulle politiche di mercato della Dea.