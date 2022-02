Spalletti nervoso all’intervallo: con chi ce l’aveva

Finisce 0-0 il primo tempo fra Cagliari e Napoli. Partita, fin qui, molto dura per gli azzurri: i sardi infatti hanno fatto valere tutta la loro prestanza fisica e hanno avuto anche diverse palle gol per sbloccare il match.

Segno delle difficoltà avute dal Napoli è anche la statistica sul possesso palla, che è a favore del Cagliari per il 54% nonostante questa non sia una squadra tradizionalmente abituata a dominare il gioco.

Spalletti e Elmas

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sembrava decisamente arrabbiato a fine primo tempo per l’atteggiamento mostrato dalla sua squadra.

In particolare, il tecnico è stato colto dalla telecamere nel discutere animatamente con Elmas, evidentemente non soddisfatto della sua prestazione. Non sono chiare quali siano state le parole dette da Spalletti al centrocampista macedone ma il suo linguaggio del corpo rende evidente tutta la sua rabbia.