Mazzarri: “Napoli fortissimo, ma il risultato può dipendere da tante cose”

Nel corso del prepartita del match fra Cagliari e Napoli, in onda su Dazn, è intervenuto l’allenatore dei sardi Walter Mazzarri. L’allenatore, come ben noto, è anche un ex, avendo allenato il Napoli fra il 2009 e il 2013.

Foto: Getty Images-Walter Mazzarri

“Poche chiacchiere, dobbiamo fare risultato sul campo. Abbiamo visto giovedì quanto sono forti, noi dobbiamo superare noi stessi per metterli in difficoltà e fare un grande gara”.

“Poi il risultato è figlio di tanti episodi e di tante cose, noi dobbiamo dare il massimo: questo è l’importante”.