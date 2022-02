“Gara insufficiente, ma punto importante per un motivo”: il giudizio dopo Cagliari-Napoli

Al termine della partita fra Cagliari e Napoli, terminata sul risultato di 1-1, ci si chiede se bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.

Tanti i fattori da prendere in considerazione nell’analisi: l’occasione sprecata per portarsi in vetta alla classifica, la grande prestazione del Cagliari, il cambio tattico ideato da Spalletti a causa delle assenze.

Luciano Spalletti (Cagliari-Napoli)

Il giornalista Gianluca Monti si è espresso sui social in modo abbastanza critico riguardo alla prestazione offerta dal Napoli.

Egli ha anche cercato di spiegare cosa non è andato secondo lui: “Il risultato la cosa migliore, prestazione insufficiente del Napoli – anche in virtù delle assenze. La squadra ha faticato a ritrovarsi nel nuovo sistema di gioco ed aveva un po’ il fiato corto. Con la qualità dei singoli ha portato via un punto importante per la volata finale”.

