Altra tegola per il Napoli: Di Lorenzo esce per infortunio

Gli infortuni non danno tregua al Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno dovuto affrontare la trasferta di Cagliari con tantissime assenze: mancano infatti Tuanzebe, Anguissa, Lobotka, Politano, Lozano e Insigne, mentre invece non sono al meglio e partono solo dalla panchina Fabian Ruiz e Osimhen.

Nel corso del match c’è stato però un‘ulteriore problema fisico che ha costretto al cambio proprio il giocatore che sembrava più “indistruttibile”, cioè Giovanni Di Lorenzo.

Foto: Getty Images- Giovanni Di Lorenzo

Al 19′ minuto di gioco, Di Lorenzo ha preso una botta alla testa dopo un contrasto aereo con il cagliaritano Altare. Il giocatore è rimasto a terra dolorante per un po’ e, dopo essersi rialzato, è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico del Napoli, che ha provato a farlo stare meglio applicandogli del ghiaccio sopra la testa.

Il terzino è provato a tornare in campo ma fin da subito ha fatto capire di non essere in buone condizioni. Dopo aver retto fino al 24′, ha abbandonato il campo visibilmente frastornato. Dopo aver giocato per 3 minuti con un uomo in meno, è subentrato Malcuit al suo posto.