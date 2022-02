Cagliari-Napoli: soluzione a sorpresa dopo l’emergenza, cambia il modulo!

Nel tardo pomeriggio il Napoli sarà ospite del Cagliari all’Unipol Domus nel match valido per la 26a giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti ha la possibilità di agganciare il Milan in vetta alla classifica e di guadagnare punti di vitale importanza a discapito dell’Inter dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo.

Per farlo, gli azzurri dovranno portare a casa il bottino pieno dalla Sardegna, nonostante l’emergenza infortuni che è tornata con prepotenza in casa azzurra e che condiziona inevitabilmente le scelte di formazione.

Ipotesi 3-4-2-1: Spalletti cambia tutto

La lista degli indisponibili è ben nutrita: da Lorenzo Insigne a Frank Zambo Anguissa, passando per Stanislav Lobotka e Matteo Politano, che inizialmente sembravano in lizza almeno per una convocazione. Senza dimenticare il lungo degente Lozano e un Osimhen non al top della condizione. Assente anche Axel Tuanzebe.

La rivoluzione tattica quindi è servita, quanto obbligata: l’idea è quella di confermare la difesa a 3 con Juan Jesus terzino sinistro, con Mario Rui che sarebbe dirottato sulla linea del centrocampo, andando a formare un inedito 3-4-2-1. Panchina invece per Osimhen: al suo posto, ballottaggio tra Petagna e Ounas per comporre l’attacco insieme a Mertens ed Elmas.

Napoli’s players celebrate after Poland’s midfielder Piotr Zielinski (2ndR) scored his team’s first goal during the Europa League football match between FC Barcelona and SSC Napoli at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 17, 2022. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

Tante assenze anche per il Cagliari

Le assenze non mancano nemmeno in casa Cagliari, con Mazzarri che è a sua volta chiamato a gestire le varie defezioni che si sono avvicendate nell’ultimo periodo.

Decisiva sarà la rifinitura di queste ultime ore: Pavoletti, Marin, Lykogiannis, Lovato e Carboni sono in ogni caso non al meglio, mentre resterà sicuramente ancora ai box Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è tormentato dai problemi fisici e da un rapporto interno con la società che si è deteriorato dopo gli ultimi sviluppi di mercato.

Di seguito, quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due compagini:

NAPOLI (3-4-2-1) – Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Fabian, Mario Rui; Elmas, Zielinski; Mertens.

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

Francesco Fildi