Cagliari: c’è un caso che scuote il gruppo, succederà anche contro il Napoli

Domani il Napoli sarà impegnato all’Unipol Domus contro il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha allenato all’ombra del Vesuvio dal 2009 al 2013, e spera di poter ottenere la sua prima vittoria contro gli azzurri da ex, cosa che non gli è mai successa fino a oggi.

Dello stesso avviso, inevitabilmente, non può essere il suo collega Luciano Spalletti che ormai non si nasconde più, iscrivendosi difatti alla lotta Scudetto.

Continua il giallo Nandez, piace anche al Napoli

Mazzarri, tuttavia, si ritrova a gestire una situazione non semplice già da diverse settimane. Non è un mistero infatti che il centrocampista Nahitan Nandez sia al centro di un vero e proprio giallo. I malumori derivanti dalle scelte di mercato sono sotto gli occhi di tutti, e qui rientra in gioco anche il Napoli.

CAGLIARI, ITALY – OCTOBER 17: Nahitan Nandez of Cagliari in action during the Serie A match between Cagliari Calcio and UC Sampdoria at Sardegna Arena on October 17, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Infatti, così come spiegato ne La Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano è stato corteggiato proprio dagli azzurri nella scorsa sessione di mercato. Il calciatore, da tempo, ha fatto capire di essere con la valigia già pronta.

“Intanto però il motorino classe ‘95 resta in Sardegna. E, peraltro spesso fuori”, ribadisce il giornale a tal proposito. “Nandez è in un momento no causa infortuni. Da dicembre ha giocato appena tre partite in A: 90’ con il Torino, 45’ con l’Udinese e 21’ all’Olimpico contro la Roma. Nel 2022, 90’ in Coppa Italia col Sassuolo il 19 gennaio. Prima di Natale un problema muscolare, poi il Covid a fine anno e infine una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro, rimediata proprio a Reggio Emilia che non doveva essere grave e che invece fa stare Nandez sempre fuori”.

Il calciatore anche ieri si è allenato a parte, e non è da escludere che l’ex Boca non possa far parte nemmeno dei convocati in vista del match di domani contro il Napoli.

Francesco Fildi