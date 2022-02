Xavi ritrova due infortunati: già in campo contro il Napoli?

C’è grande attesa per il match di Europa League fra Napoli e Barcellona, che si disputerà giovedì’ allo Stadio Diego Armando Maradona e sarà decisivo per il passaggio agli ottavi di Europa League, dopo l’1-1 in terra catalana.

Il Napoli deve però prima liquidare la partita contro il Cagliari: una partita fondamentale per gli azzurri per rilanciare la propria candidatura allo scudetto. Il Barcellona, invece, oggi è tornato ad allenarsi con la testa già alla partita di giovedì: i blaugrana hanno, infatti, giocato ieri la loro partita di campionato, vincendo per 4-1 in casa del Valencia.

Foto: Getty Images- Mingueza, Lenglet, Busquets, Depay

La ripresa degli allenamenti di stamattina è stata divisa tra quelli hanno giocato ieri, i quali si sono limitati a svolgere solo seduta defaticante e quelli che non hanno giocato o sono stati impiegati per poco ieri, i quali si sono allenati normalmente.

Si sono rivisti parzialmente in gruppo anche Depay e Lenglet. I due erano infortunati da un bel po’: l’attaccante olande non scende in campo dalla partita di Supercoppa del 12 gennaio contro il Real Madrid mentre Lenglet si era fermato in allenamento dopo la gara del 23 gennaio contro l’Alaves.

Vista la lunga assenza di entrambi, però, sembra abbastanza improbabile un loro impiego già per la partita di giovedì contro il Napoli.