Quanto pesa l’assenza di Insigne nel Napoli? Spunta il dato

Lorenzo Insigne, complice un affaticamento alla coscia destra, non è partito alla volta di Cagliari. In questa stagione il Napoli ha dovuto fare spesso a meno del proprio capitano proprio a causa di noie fisiche.

Assenza che gli azzurri sembrano avvertire, dati alla mano. Stando a quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, esiste un Napoli con Lorenzo Insigne e un altro che, orfano del capitano stesso, vince ma non sempre.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrates after scoring the 4-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La statistica

Quella di oggi sarà la decima partita saltata in stagione: cinque sono le volte, quest’anno, in cui il Napoli vinto nonostante la sua mancanza. Per altre quattro partite, invece, gli azzurri sono usciti sconfitti. Di seguito, quanto riportato dalla fonte succitata:

“Quando manca, il capitano porta con sé in tribuna, o a casa, quel talento che anche Spalletti ha imparato a riconoscere”, scrive il giornale a tal proposito. “In Europa League, per affaticamento muscolare e problemi al ginocchio e poi al polpaccio, Insigne ha saltato le trasferte con Legia Varsavia (vittoria del Napoli per 4-1) e Spartak Mosca (ko per 2-1) e la sfida interna col Leicester terminata 3-2.

In campionato, il 31 ottobre, nel derby dell’Arechi contro la Salernitana, Spalletti lo lasciò in panchina per un affaticamento muscolare, il Napoli vinse per 1-0. Il problema al polpaccio lo ha costretto anche a saltare le partite contro Atalanta (sconfitta per 3-2 al Maradona in piena emergenza) e Milan (0-1, gol di Elmas). Prima dello Spezia, che vinse senza tirare in porta, Insigne si fermò a causa del Covid, col Bologna, il 17 gennaio, quando Lozano fece doppietta, per un problema agli adduttori, lo stesso che lo costrinse a dare forfait pochi giorni prima negli ottavi di Coppa Italia persi 5-2 ai supplementari contro la Fiorentina“.

Francesco Fildi